Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыков высказался о прогрессе молодых футболистов «Динамо»

Рыков высказался о прогрессе молодых футболистов «Динамо»
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о прогрессе молодых футболистов бело-голубых.

«Зазвонкин уже дебютировал и забил. Бессмертный в сборной играет. Все молодые футболисты развиваются, потихоньку подтягиваются. Некоторые дебютанты забивают в своих первых матчах? Значит, Личка угадывает. Он видит, как парни тренируются, их отношение к работе. Он им доверяет. Личке надо сказать спасибо, что он хорошо относится к молодым игрокам», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 15 проведённых матчей. 25 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ.

Материалы по теме
Владимир Рыков: буду рад, если Тюкавин и Бессмертный останутся в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android