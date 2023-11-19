Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыков отреагировал на невызов ни одного игрока «Динамо» в сборную России

Рыков отреагировал на невызов ни одного игрока «Динамо» в сборную России
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал ситуацию с невызовом ни одного игрока бело-голубых в сборную России.

«Считаю, что Тюкавин достоин приглашения в сборную. Фомин и Шунин после травмы. Поэтому их не пригласили. Лещук? Если смотреть на статистику, то наиграл на вызов в сборную. Он хорошо выступает. Провёл замечательные матчи, команда выигрывала. Но тут Кафанов всё решает. Думаю, что придёт тот час, когда он получит приглашение в национальную команду. Если продолжит так же выступать», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 15 проведённых матчей.

Материалы по теме
Рыков высказался о прогрессе молодых футболистов «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android