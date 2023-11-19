Рыков отреагировал на невызов ни одного игрока «Динамо» в сборную России

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал ситуацию с невызовом ни одного игрока бело-голубых в сборную России.

«Считаю, что Тюкавин достоин приглашения в сборную. Фомин и Шунин после травмы. Поэтому их не пригласили. Лещук? Если смотреть на статистику, то наиграл на вызов в сборную. Он хорошо выступает. Провёл замечательные матчи, команда выигрывала. Но тут Кафанов всё решает. Думаю, что придёт тот час, когда он получит приглашение в национальную команду. Если продолжит так же выступать», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 15 проведённых матчей.