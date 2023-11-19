Три футболиста сборной Чехии покинули расположение команды из-за нарушений режима

В сборной Чехии отстранили трёх футболистов из-за нарушений режима перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Молдавии. Об этом сообщил аккаунт сборной Чехии в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила команды. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули расположение команды по решению руководства сборной», — написано в заявлении.

По сведениям Sport.cz, указанные футболисты провели ночь в клубе в центре города Оломоуц, где они распивали алкоголь.

Встреча сборных Чехии и Молдавии состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 22:45 по московскому времени. Для выхода на Евро-2024 команду Чехии устроит ничья.