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Главный тренер сборной Молдавии Клещенко: в Чехию поедем за победой!

Главный тренер сборной Молдавии Клещенко: в Чехию поедем за победой!
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Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко высказался о матче 9-го тура группы Е отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Албании (1:1), а также о предстоящей встрече с Чехией.

«Думаю, нам удалось подарить праздник нашим болельщикам. Да, мы не выиграли, но мы выложились по максимуму и оставили на поле все силы. У нас есть характер! Во втором тайме мы играли намного лучше, чем в первом.

Заключительный матч с Чехией? Мы поедем за победой!» — приводит слова Клещенко официальный сайт УЕФА.

Сборная Молдавии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков. Чехия находится на второй строчке, заработав 12 очков. Команды встретятся в матче заключительного тура 20 ноября.

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