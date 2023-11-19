Федерация футбола Камеруна сообщила, что Онана получил травму паховой области

Камерунская федерация футбола (FECAFOOT) проинформировала, что вратарь «неукротимых львов» и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму паховой области в минувшем матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0).

«Федерация футбола Камеруна информирует общественность о том, что игрок Андре Онана, получивший травму в матче с Маврикием 17 ноября 2023 года, не попал в заявку «неукротимых львов», которые в текущий момент находятся в Бенгази.

Медицинское обследование, проведённое врачами национальной команды, выявило у игрока травму в паховой области. Федерация футбола Камеруна желает Онана скорейшего выздоровления», — написано в официальном аккаунте FECAFOOT в соцсети X (ранее Twitter).