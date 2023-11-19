Жиру — о победе Франции в матче с Гибралтаром: в этот вечер нам было очень весело

Нападающий сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру поделился эмоциями после матча квалификации к Евро-2024, в котором французы разгромили Гибралтар со счётом 14:0.

«Идеальный вечер. Тренер сказал нам, что нужно веселиться, оставаясь при этом серьёзными. Находить мотивацию забивать дальше было нелегко, но мы хотели установить рекорд по голам. Нам было очень весело в этот вечер. Гибралтару было тяжело, особенно когда они остались вдесятером, но они хорошо сражались», — приводит слова Жиру Footmercato.

Напомним, в этой встрече Жиру забил два гола: на 89-й минуте и на 90+1-й минуте игры.

После семи туров квалификации к Евро-2024 сборная Франции набрала 21 очко и занимает первое место в группе B. Сборная Гибралтара после аналогичного количества игр не набрала ни одного очка и расположилась на последней строчке.