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«Это невыносимо». Санчес раскритиковал условия проживания футболистов на базе сборной Чили

«Это невыносимо». Санчес раскритиковал условия проживания футболистов на базе сборной Чили
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Нападающий сборной Чили и миланского «Интера» Алексис Санчес подверг критике условия, в которых живут и работают футболисты чилийской национальной команды.

«Мне бы хотелось, чтобы на нашей базе в «Хуан Пинто Дуране» были соответствующие условия и нормально работающий душ. Три душа не работают, и людям приходится ждать, пока другой человек помоется. Сборная не может работать в таких условиях.

А на нашем домашнем стадионе «Коло-Коло» я стал свидетелем того, как экскременты вытекают из канализации прямо в душ. В такие моменты ты думаешь: «Это сборная или команда третьего дивизиона?» Все эти ситуации дополняют друг друга», — приводит слова Санчеса infobae.com.

Напомним, после пяти матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Чили набрала пять очков и на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице.

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