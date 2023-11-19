Сёмин: для «Локо» матч с ЦСКА имел громадное значение. Удача была на нашей стороне

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о прошедшем матче ЦСКА и «Локомотива». Напомним, Сёмин будет возглавлять команду легенд железнодорожников в предстоящем ретроматче легенд команд.

«Для нас тот матч тоже имел громадное значение. «Локомотив» уже три года был вторым после «Спартака». Боялся, что, если мы и тут проиграем, будет какая-то неуверенность. Удача была на нашей стороне.

Было много борьбы, много эмоций. Одни говорят, что это была хорошая игра, другие не получили таких эмоций», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ближайший ретроматч между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА состоится сегодня, 19 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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