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Сёмин: для «Локо» матч с ЦСКА имел громадное значение. Удача была на нашей стороне

Сёмин: для «Локо» матч с ЦСКА имел громадное значение. Удача была на нашей стороне
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о прошедшем матче ЦСКА и «Локомотива». Напомним, Сёмин будет возглавлять команду легенд железнодорожников в предстоящем ретроматче легенд команд.

«Для нас тот матч тоже имел громадное значение. «Локомотив» уже три года был вторым после «Спартака». Боялся, что, если мы и тут проиграем, будет какая-то неуверенность. Удача была на нашей стороне.

Было много борьбы, много эмоций. Одни говорят, что это была хорошая игра, другие не получили таких эмоций», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ближайший ретроматч между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА состоится сегодня, 19 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Купить билет на золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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