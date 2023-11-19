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В РФС раскрыли размер призового фонда ретроматча «Локомотив» — ЦСКА

В РФС раскрыли размер призового фонда ретроматча «Локомотив» — ЦСКА
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин назвал размер призового фонда предстоящего ретроматча «Локомотив» – ЦСКА.

«Какой будет призовой фонд у игры «Локомотив» – ЦСКА? Примерно 5-6 млн рублей. Учитывая составы делегации, условно суммарные 50 человек, каждый получит до 100 тыс. рублей. Это средний гонорар участника матчей Лиги Легенд. Но добавлю, что, помимо самого матча, футболисты принимают участие в ряде социальных мероприятий, направленных на популяризацию футбола и взаимодействие с болельщиками и СМИ. Так что отчасти это и наёмная работа, подразумевающая не только игровую активность, но и медийную», — приводит слова Терёшина Metaratings.

Напомним, ближайший ретроматч между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА состоится сегодня, 19 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Купить билет на золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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