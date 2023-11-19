Карпин: всего два игрока «Зенита» в сборной? Это надо спросить у флагмана нашего футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов всего двух игроков «Зенита» в сборную России на предстоящий матч с Кубой.

«Расстраивает ли, что всего два игрока «Зенита»? Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.