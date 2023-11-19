Юрий Сёмин: скучал по болельщикам. Без них футбола и спорта нет

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что скучал по болельщикам, так как без них футбола и спорта нет.

«Первый тайм — это не конец игры. Равная игра. Игроки обеих команд очень стараются. Неплохой футбол, только концовка не очень хорошая.

Атмосфера прекрасная. Скучал по болельщикам — это же часть футбола. Без них футбола и спорта нет. Болельщики — одни из главных фигур в развитии футбола, проведении матчей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сейчас в золотом ретроматче встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. В первом тайме обе команды имели моменты, чтобы открыть счёт в матче, но сделать это так и не смогли — оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей, 0:0.

Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.