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Испания — Грузия: Ле Норман вывел хозяев вперёд в самом начале встречи

Сегодня, 19 ноября, проходит встреча 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии. Команды играют на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В самом начале встречи, на шестой минуте, Робен Ле Норман с передачи Феррана Торреса открыл счёт в матче, выведя Испанию вперёд — 1:0.

Последний раз команды встречались в рамках 5-го тура отборочного этапа. Тогда испанцы одержали разгромную победу со счётом 7:1.

В данный момент Испания находится на первой позиции турнирной таблицы группы A, набрав 18 очков в семи проведённых матчах. Испанцы досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Грузия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.