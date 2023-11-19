Агент Васютина: «Мольде», «Юргорден» и «Норшелланн» мониторят ситуацию с игроком

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о планах игрока на будущее.

«Нет ли у меня тревоги за будущее Александра в «Зените»? Нет тревоги, но, к сожалению, пока не играет. Третьим вратарём он не будет. Александр не совершал никаких результативных ошибок в отличие от своих конкурентов, он неплохо выглядит, лучше конкурентов отражает пенальти, быстрее ногами. Пока просто не совсем понятно, почему он находится на скамейке запасных. Но футбол – это конкуренция. Поэтому просто терпим, работаем и смотрим вперёд.

Когда будем принимать решение о будущем? Мне кажется, что какая-то более ясная картина будет после зимних сборов. Наверное, тренерский штаб больше определится. Мы спокойно наблюдаем за ситуацией. Это футбол. Кто-то играет, а кто-то находится на скамейке запасных и ждёт своего шанса.

Александр не думает об уходе из «Зенита»? Не думает. Он «прозенитовский» человек и хочет быть в Санкт-Петербурге, но как будет дальше, посмотрим.

Готовы ли зимой рассматривать предложения, если они поступят? Мне кажется, что любой футболист должен всегда рассматривать предложения. Мы так тоже делаем. Но сейчас он сосредоточен на выступлениях за «Зенит».

Вариант с возвращением Александра в Швецию возможен? Он возможен. Главное, чтобы клуб соответствовал амбициям. По Саше действительно периодически спрашивают шведские и датские клубы. Они в принципе следят за ситуацией. Он достаточно успешно выступал в Швеции, а шведский чемпионат сейчас, наверное, посильнее российского. Норвежский «Мольде» и «Юргорден» мониторят ситуацию. Датский «Норшелланн» тоже», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».