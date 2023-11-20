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Круговой: сила «Краснодара» — в командном духе

Круговой: сила «Краснодара» — в командном духе
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказал мнение, в чём сила современного «Краснодара».

«Командный дух! Я смотрел первый тайм со скамейки и видел, как они действуют. Условно, розыгрыш углового у наших ворот, подача не получилась, мы перехватили мяч. Но не успели поднять голову, и они всей командой вернулись в оборону. Дисциплина, командная работа на высоком уровне. Оборона у них тоже хороша», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В текущем сезоне РПЛ после первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.

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