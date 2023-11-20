Круговой: у каждого футболиста есть мечта играть в Европе. У меня был один вариант

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о желании попробовать себя в европейских чемпионатах.

«У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение. У меня был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции. Из какой части таблицы? Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьёзных переговоров», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

25-летний Круговой является воспитанником академии «Зенита». С июля 2018 года по июль 2020 года он выступал в составе футбольного клуба «Уфа». Действующий контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.