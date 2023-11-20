Круговой: 100 матчей за «Зенит» — отличная цифра! Годы идут, но статистика помнит всё

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о 100 матчах за сине-бело-голубых и 134-м месте в списке игроков с наибольшим числом игр в истории клуба.

«Конечно, круто. Для меня это многое значит. А если брать именно воспитанников, какое у меня будет место? В топ-50? Здорово! Изначально не ставил себе подобных целей. Было важно выполнить мечту отца, который хотел, чтобы я сыграл за основную команду «Зенита». Ведь я прошёл всю структуру – от академии до «Зенита-2». Потом пришлось уехать в аренду. Думаю, это был правильный выбор. Потом вернулся. Исполнил мечту — и теперь уже 100 матчей. Отличная цифра. Годы идут, но статистика помнит всё», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

25-летний Круговой является воспитанником академии «Зенита». С июля 2018 года по июль 2020 года он выступал в составе футбольного клуба «Уфа». Действующий контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.