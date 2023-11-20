Божович – о матче с Кубой: главное, чтобы сборная России сейчас играла

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Кубы.

«Самое главное, чтобы сборная России сейчас играла. Ничего страшного нет в том, что Куба по рейтингу слабая. Было бы плохо, они если ни с кем не играли бы, поэтому в такой ситуации надо играть со всеми, с кем возможно будет. Матч с Сербией? Я бы провёл этот матч. Для многих сборных игра против России не очень интересна, потому что политика очень коварная вещь.

Они ждут политических решений, все испуганы. Нам раньше говорили, что УЕФА и ФИФА — независимые организации, не связанные с политикой, но сейчас видим, что они очень много зависят от политики. Когда будет решение СВО, тогда и будет допуск российского футбола. Я очень хорошо понимаю, как себя чувствуют спортсмены из России», — приводит слова Божовича Metaratings.