Алексей Поляков: седьмое место — это низковато для «Локомотива»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Алексей Поляков прокомментировал положение железнодорожников в текущем сезоне РПЛ, а также высказался о перспективах клуба.

«Какие перспективы у красно-зелёных в нынешнем чемпионате? «Локомотив» всегда славился тем, что стремился побеждать и занимать первое или второе места. Считаю, что во втором круге команде надо прибавлять. Седьмое место — это низковато для железнодорожников.

Насколько реально в этом году выиграть золотые медали? Сложно сказать. Единственный вариант — в каждом из оставшихся матчей набирать максимальное количество очков. Не важно, дома или на выезде.

Чего сейчас не хватает «Локомотиву», чтобы выступать успешнее? Мне кажется, не хватает какой-то сыгранности. Пришли новые ребята в этом сезоне, и им надо лучше сыграться, притереться к игре друг друга. Но чтобы более детально ответить на этот вопрос, надо находиться внутри коллектива», — приводит слова Полякова «Евро-Футбол.Ру».