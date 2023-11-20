Экс-игрок «Локо» Саркисян: Тикнизяну пока рано уезжать в Европу — нет стабильной игры
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Бывший футболист «Локомотива» Альберт Саркисян считает, что Наиру Тикнизяну рано уезжать в один из европейских чемпионатов, так как у него нет стабильной игры.
«Тикнизян прогрессирует, виден его подъём в «Локомотиве». Бывают разные игры, но в основном Наир двигается вперёд.
Мне кажется, Наиру рано уезжать в Европу, потому что нет стабильной игры. Нужно, чтобы она была в каждом матче. Моё мнение, что он ещё не готов к Европе», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В сезоне-2023/2024 Тикнизян провёл за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах.
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