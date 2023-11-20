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«Я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Аршавин — об академии «Зенита»

«Я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Аршавин — об академии «Зенита»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об академии сине-бело-голубых. Он признался, что хотел бы развить академию «Зенита» до уровня «Барселоны».

«По философии я хотел бы, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, конечно, чтобы академия выпускала игроков. А для этого нужно вкладывать не только деньги, но и душу, прививать философию: что если вы пришли в «Зенит», то у вас действительно есть немифический шанс быть в главной команде», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в пяти последних сезонах Российской Премьер-Лиги подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые занимают второе место в таблице после 15 туров.

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