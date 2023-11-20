Владимир Габулов: российские футболисты не на том высоком уровне конкурентности

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об уровне конкурентности российских футболистов.

«Когда играет сборная, ожидание всегда одно — хочется увидеть яркую, зрелищную и эмоциональную игру с высоким уровнем качества. Конечно, обязательно матч должен быть победным. Хочется, чтобы футболисты показали запредельную самоотдачу — любители футбола это всегда оценят.

Нет ли опасений после матча с Кенией? Какие опасения? Все прекрасно понимают, в какой ситуации мы находимся. Мы понимаем, что наши футболисты не на том высоком уровне конкурентности в связи со всеми известными событиями. Поэтому нужно работать, не щадя себя, выходить на поле и стараться показывать зрелищный футбол, который будет приносить победы», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.