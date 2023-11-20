Динияр Билялетдинов: никому мы в Европе на фиг не нужны, делайте здесь своё дело

Бывший полузащитник «Локомотива» и английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о необходимости для футболистов уезжать в европейские чемпионаты.

«Надо ли футболистам уезжать в Европу? В каком контексте — надо? Если куда-то зовут — в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках… Но нас там никто особо не ждёт. Куда уезжать?

Вопрос не философский, а прикладной — надо смотреть, куда зовут. Понимаю, о чём вы спрашиваете. Не знаю, что конкретно эти люди имели в виду. Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь своё дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте что хотите. Стартовые позиции всё равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители — отдай им должное.

С чем связываю то, что точка зрения «надо уезжать» стала так популярна? Она не стала популярной. Это просто мы раскручиваем непонятные три интервью, в которых мы даже не знаем, что конкретно имели в виду эти люди. Я в корне не согласен с тем, что есть только чёрное или белое. Серединка — она всё равно есть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».