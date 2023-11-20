Гладышев — о Личке в матче с 2DROTS: скорости нет, но техника у него — топ

Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о главном тренере команды Марцеле Личке в товарищеском матче с 2DROTS (2:1).

«Всё в матче понравилось. Атмосфера была как в старые добрые времена, когда мы года два‑три назад играли. Болельщики устроили шоу, мнё всё понравилось.

В каком футбольном состоянии Личка? Он в порядке. Если честно, техника у него — топ. Правда, скорости нет, ну а так всё хорошо», — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

Товарищеский матч прошёл 18 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Наставник динамовцев Личка появился с первых минут и был заменён на девятой минуте игры.