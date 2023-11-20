Гильерме: был бы рад возвращению Миранчука в «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о слухах, связывающих полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с возвращением в московскую команду.

«Слышал ли я, что Миранчук вернётся в «Локомотив» на правах аренды? Нет. Но я был бы рад этому, потому что мы его отлично знаем, да и он знает нашу игру. Не понимаю, почему он в «Аталанте» нечасто выходит на поле. Мне сложно издалека рассуждать, почему так происходит. Я никогда не выступал в Италии и не знаю изнутри этот чемпионат. Только по телевизору его смотрел.

Мы находимся на связи с Алексеем. Он говорит, ему нравится в Италии. Жизнь там хорошая», — приводит слова Гальерме «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах.