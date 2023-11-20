«Выиграйте скромно, со счётом 6:0». Ловчев обратился к сборной России перед матчем с Кубой

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев обратился к игрокам сборной России перед сегодняшним товарищеским матчем с национальной командой Кубы. Напомним, матч состоится сегодня, начало игры — в 19:30 мск.

«Я бы хотел сегодня, чтобы ребята в сборной поняли — они за страну играют и за свой дом в таких играх. Их соседи, их болельщики сидят на трибунах в этот момент, они бы хотели быть одним целым с ребятами.

Слышу перед матчем, что наш соперник — нам не соперник. В очередной раз — как перед Кенией недавно. Не знаю ни одного кубинского футболиста, не в курсе, как они играют.

Хотел бы крупного счёта, чтобы рвали соперника — покажите, что сборная есть. Наш футбол не так плох, как играет сборная. Клубный футбол лучше, чем играет сборная. А судят сейчас по сборной. Ни один человек в сборной не играет так, как он играет в клубе. Есть большие претензии к игрокам. Ребята, вы или приезжайте, или играйте хорошо — чтобы страна поняла, что сборная сильна, если её вернут — стыдиться не будет.

Я знаю, что у Кубы хорошая команда в боксе. В бейсболе. Не хотелось бы после этого матча слышать, что там ещё и футболисты, оказалось, хорошие.

Недавно Франция разорвала Гибралтар, счёт был через десяток. Гибралтар — это для нас Куба. Выйдите и покажите, что не зря вы в сборной. Потому что народ от вашего футбола звереет. Выиграйте — скромно, со счётом 6:0», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»