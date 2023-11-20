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Родолфо: завоюет золото РПЛ тот, у кого больше возможности купить сильных футболистов

Родолфо: завоюет золото РПЛ тот, у кого больше возможности купить сильных футболистов
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Бывший защитник «Локомотива» и «Ахмата» Родолфо поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Реально ли «Локомотиву» догнать ушедших вперёд соперников? Очень большую роль играют финансы. Питерцы покупают добротных футболистов, поэтому они показывают хорошие результаты из года в год. Конечно, эти игроки улучшают качество команды. Так всегда было. Поэтому я считаю, что завоевать золото сможет тот, у кого больше возможности купить сильных футболистов.

Поменяется ли чемпион страны в этом сезоне? Конечно, это возможно. Конкурентов на титул в этом чемпионате много. Я не сбрасываю со счетов и «Спартак». Он может собраться и выстрелить. Как и «Локомотив», — приводит слова Родолфо «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший после 15 туров 32 очка. Следом за ним идёт «Зенит», уступая «быкам» два очка. Московское «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 25 очков.

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