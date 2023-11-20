Даду: характер и дух — то, за счёт чего сборная Молдавии может обыграть Чехию

Экс-нападающий «Алании», ЦСКА и сборной Молдавии Сергей Даду высказался о предстоящем матче отборочного раунда Евро-2024, в котором молдаване сыграют с Чехией.

«Слава богу, что мы добыли ничью с Албанией и сказка продолжается, потому что у нас есть исторический шанс попасть на Евро. Ребята делают всё для этого, они – молодцы!

У нашей сборной есть характер и дух, который привил тренерский штаб. Игра с Польшей, в которой Молдавия спаслась со счёта 0:2 и победила 3:2, повлияла лучшим образом. Ребята работают и пашут на поле. За счёт характера и духа мы можем обыграть чехов.

Раньше у нас были другие команды в группах. Если на данном этапе наша сборная имеет шанс выйти на Евро в первый раз в истории, то, наверное, нынешнее поколение лучше, но я никогда не берусь судить. Разные поколения, разный уровень футбола», – приводит слова Даду Metaratings.

Напомним, Молдавия набрала 10 очков после семи туров и занимает третье место в группе E, отставая от Чехии на два очка. Очная встреча команд состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры – в 22:45 мск.