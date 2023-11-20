Украина — Италия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Сегодня, 20 ноября, состоится встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Украины и Италии. Матч пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

Украина: Трубин, Забарный, Миколенко, Конопля, Сваток, Зинченко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Довбик, Цыганков.

Италия: Доннарумма, Ачерби, Димарко, Ди Лоренцо, Буонджорно, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Дзаньоло, Распадори, Кьеза.

Последний раз команды встречались в рамках 6-го тура отборочного этапа. Тогда итальянцы одержали победу с минимальным преимуществом — 2:1.

В данный момент Италия находится на второй позиции турнирной таблицы группы C, набрав 13 очков в семи проведённых матчах. Украина же располагается на третьей позиции после аналогичного количества встреч, набрав также 13 очков. В очной встрече команды решат, кто из них выйдет на Евро-2024.