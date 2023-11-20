Развязка в квалификации Евро-2024! Пробьются ли Италия и Молдавия на турнир? LIVE

Всем привет! Квалификация Евро-2024 подходит к концу. Сегодня, 20 ноября, нас ждёт развязка в отборочных группах.
Возможно, главный сюжет нарисовался в группе C. Первое место уже забронировала Англия, а вот за вторую строчку развернулась настоящая заруба. Украина и Италия набрали по 13 очков и в очной встрече решат, кому достанется путёвка в Германию. По дополнительным показателям впереди пока итальянцы, так что их устроит и ничья, но играть придётся не дома. Матч пройдёт в Леверкузене (Германия).
Также интригует развязка в группе E. Молдавия отправится в гости к Чехии, чтобы сыграть за путёвку на Евро. В случае победы команда Сергея Клещенко прыгнет наверх с четвёртого места и обойдёт не только своего соперника, но и Польшу, которая уже провела все матчи. Чехии же достаточно не проиграть.
«Чемпионат» будет следить за обоими матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
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