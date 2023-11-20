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Украина — Италия: прямая онлайн-трансляция отбора Евро-2024, где смотреть, видео голов, 20 ноября 2023, Чехия — Молдавия

Развязка в квалификации Евро-2024! Пробьются ли Италия и Молдавия на турнир? LIVE
Никита Паглазов
Италия и Молдавия рвутся на Евро. LIVE
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К 10-му туру сохранилась мощнейшая интрига. Следим за матчами вместе!

Всем привет! Квалификация Евро-2024 подходит к концу. Сегодня, 20 ноября, нас ждёт развязка в отборочных группах.

Возможно, главный сюжет нарисовался в группе C. Первое место уже забронировала Англия, а вот за вторую строчку развернулась настоящая заруба. Украина и Италия набрали по 13 очков и в очной встрече решат, кому достанется путёвка в Германию. По дополнительным показателям впереди пока итальянцы, так что их устроит и ничья, но играть придётся не дома. Матч пройдёт в Леверкузене (Германия).

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также интригует развязка в группе E. Молдавия отправится в гости к Чехии, чтобы сыграть за путёвку на Евро. В случае победы команда Сергея Клещенко прыгнет наверх с четвёртого места и обойдёт не только своего соперника, но и Польшу, которая уже провела все матчи. Чехии же достаточно не проиграть.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа E. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за обоими матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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