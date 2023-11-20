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«ПСЖ» подтвердил, что 17-летний Заир-Эмери выбыл до конца года из-за травмы

«ПСЖ» подтвердил, что 17-летний Заир-Эмери выбыл до конца года из-за травмы
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Французский «ПСЖ» подтвердил, что 17-летний Уоррен Заир-Эмери выбыл до конца года из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Французский футболист получил травму в дебютной игре за сборную Франции в отборочном матче на чемпионат Европы 2024 года со сборной Гибралтара (14:0). Полузащитника поменял на 20-й минуте Юссуф Фофана, а до этого на 16-й минуте Заир-Эмери отметился голом.

При этом у хавбека диагностировано повреждение правой лодыжки средней тяжести. Это означает, что Уоррен не сможет помочь «ПСЖ» до конца 2023 года.

Заир-Эмери является воспитанником французской команды и присоединился к основе парижан летом 2022 года. В нынешнем сезоне 17-летний игрок сыграл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 50 млн.

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