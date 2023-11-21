Леау: Златан не общался со мной, когда я играл хорошо, только когда плохо

Вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.

«Когда я хорошо играл, Златан ничего мне не говорил. Он мог сказать только тогда, когда я играл плохо. Он уделял много внимания деталям. Мой дриблинг его мало интересовал.

Иногда он говорил мне: «Рафа, ты должен принимать мяч вот так и сразу двигаться по направлению к воротам. Обладая таким талантом, ты не имеешь права так плохо обрабатывать мяч», – сказал Леау в подкасте F19 на YouTube.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне вингер провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.