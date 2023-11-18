Кварацхелия — о Леау: когда я забил спустя долгое время, он написал мне и поздравил

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высоко оценил человеческие качества футболиста «Милана» Рафаэля Леау.

«Трудно найти такого человека в футболе. Когда я долгое время не мог забить, но в итоге забил, он написал мне и поздравил с этим событием. Желаю ему всего наилучшего. Он невероятно человечный», — приводит слова Кварацхелии EuroFoot в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Кварацхелия поразил ворота «Удинезе» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Грузинский футболист забил впервые за полгода – до этого игрок не мог отличиться с марта. Тогда в матче чемпионата Италии Кварацхелия огорчил «Торино» (4:0).

К настоящему моменту в сезоне-2023/2024 грузинский игрок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.