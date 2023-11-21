Тренер сборной Украины Ребров высказался о результате матча с Италией в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о ничьей в матче последнего тура отборочной стадии квалификации чемпионата Европы по футболу с национальной командой Италии (0:0).

«Я поблагодарил игроков. Я считаю, что они делали всё. План заключался в том, чтобы в первом тайме попытаться сдержать этот натиск, а во втором мы старались больше атаковать. Я считаю, что были хорошие моменты.

Да, ребята расстроены, но они показали настоящую игру против действующих чемпионов Европы. Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что сегодня была команда, которая хотела пройти и понимала, как это сделать», – приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыковых матчах Лиги наций за путёвку на Евро-2024.