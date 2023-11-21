Милош Красич признался, что ему очень нравится Россия

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что ему всегда приятно возвращаться в Россию.

«Конечно, я всегда очень рад приехать в Россию, увидеть болельщиков и своих старых друзей, здорово, что снова получилось с ними выйти на поле. Последний раз я был в Москве три года назад, рад, что получилось приехать. Мне очень нравится Москва, да и вся Россия», — приводит слова Красича ТАСС.

Красич присоединился к ЦСКА летом 2004 года, перейдя из сербской «Войводины», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,25 млн. Милош сыграл за армейцев 229 матчей, где отметился 32 мячами и 34 голевыми передачами.

Напомним, 19 ноября в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.