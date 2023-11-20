Красич рассказал, почему Рахимич не приехал на матч легенд ЦСКА с «Локомотивом»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич подвёл итоги вчерашнего ретроматча с «Локомотивом», а также рассказал, почему Элвир Рахимич не смог поучаствовать в матче.

«Конечно, это яркие эмоции. Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Давно не видел своих друзей, соскучился, тренера давно не видел, очень счастлив. Таких игр надо больше проводить. Спасибо РФС за этот матч!

Чем сейчас занимаюсь в Сербии? У меня трое детей, с ними сейчас занимаюсь и пока не работаю. Когда время придёт, я посмотрю, что будет.

С кем сегодня больше общались? С Жирковым, Кириченко, Лёхой Березуцким, Роланом Гусевым. Это мои друзья, рад был их увидеть.

Рахимича сегодня не было. Общались с ним, узнавали, почему он не приехал? У него уже был билет, но у него что-то с семьёй, маленькие проблемы возникли. Но я с ним постоянно переписываюсь.

Слежу ли за товарищескими матчами сборной России и ЦСКА? Конечно, за ЦСКА слежу, сборную смотрю, когда играет», — приводит слова Красича Metaratings.

Напомним, 19 ноября в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.