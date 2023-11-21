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Тренер сборной Украины высказался о неназначенном пенальти в ворота Италии на 93-й минуте

Тренер сборной Украины высказался о неназначенном пенальти в ворота Италии на 93-й минуте
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал неназначенный пенальти в ворота сборной Италии в заключительном матче отборочной стадии Евро-2024. На 93-й минуте главный арбитр не назначил пенальти за фол на Михаиле Мудрике.

«Я не имею VAR, не могу это пересмотреть. Эмоционально считаю, что был пенальти, но, наверное, рефери на VAR, посмотрел и решил. Благодарен игрокам не только за этот момент — в конце мы действительно пытались вырвать эту игру. Пока это не получилось, но я с оптимизмом смотрю в будущее с этой командой», — приводит слова Реброва Суспільне Спорт.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.

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