Защитник сборной России Сильянов: ожидали, что с Кубой будет простовато

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался о товарищеском матче с Кубой (8:0).

«В матче с Кубой получилось всё так, как и ждали. Соперник не очень уровнем. Ожидали, что будет простовато — так и получилось», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, в рамках ноябрьских сборов, которые стартовали 13 числа, команда Валерия Карпина обыграла сборную Кубы в Волгограде. Сильянов отметился забитым голом.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Карпина играла только в товарищеских матчах.

Сборная России сыграла вничью с Ираном, Катаром (оба — 1:1), Кенией (2:2), Узбекистаном и Таджикистаном (оба — 0:0). Также национальная команда победила Киргизию (2:1), Ирак (2:0) и Камерун (1:0).