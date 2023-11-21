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Агент Жоржиньо: наши переговоры с «Арсеналом» зашли в тупик

Агент Жоржиньо: наши переговоры с «Арсеналом» зашли в тупик
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Жоао Сантос, являющийся агентом полузащитника «Арсенала» Жоржиньо рассказал о будущем футболиста в лондонском клубе.

«Всё зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритетом для нас является остаться в лондонском «Арсенале».

Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори «никогда». Если найдётся итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.

При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны, и нужны всем клубам мира. Когда какому-нибудь тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо», — приводит слова Сантоса Sportskeeda.

Напомним, действующее трудовое соглашение итальянского полузащитника с «канонирами» рассчитано до лета 2024 года.

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