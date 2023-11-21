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Объявлены претендентки на звание лучших футболисток года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены претендентки на звание лучших футболисток года по версии Globe Soccer Awards
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Были объявлены номинантки на звание лучшую футболистку года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На победу в этой номинации претендуют 20 футболисток:

«Барселона»: Айтана Бонмати, Патрисия Гихарро, Мапи Леон, Асисат Ошоала, Сальма Паральюэло, Фридолина Рольфё

«Челси»: Милли Брайт, Сэм Керр

«Реал» Мадрид: Линда Кайседо, Ольга Кармона

«Лион»: Кадидиату Диани, Венди Ренар

«Астон Вилла»: Рэйчел Дэйли

«Канзас-Сити»: Дэбинья

«Манчестер Юнайтед»: Мэри Ирпс

«Нью-Джерси»: Эстер Гонсалес

«Манчестер Сити»: Юи Хасэгава

«Арсенал»: Аманда Илестедт

«Вольфсбург»: Александра Попп

«Бавария»: Джорджия Стэнуэй

Фото: Официальный аккаунт Global Soccer Awards в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2022 году лучшей футболисткой года по версии Globe Soccer Awards была признана полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

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