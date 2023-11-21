Объявлены претендентки на звание лучших футболисток года по версии Globe Soccer Awards

Были объявлены номинантки на звание лучшую футболистку года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.
На победу в этой номинации претендуют 20 футболисток:
«Барселона»: Айтана Бонмати, Патрисия Гихарро, Мапи Леон, Асисат Ошоала, Сальма Паральюэло, Фридолина Рольфё
«Челси»: Милли Брайт, Сэм Керр
«Реал» Мадрид: Линда Кайседо, Ольга Кармона
«Лион»: Кадидиату Диани, Венди Ренар
«Астон Вилла»: Рэйчел Дэйли
«Канзас-Сити»: Дэбинья
«Манчестер Юнайтед»: Мэри Ирпс
«Нью-Джерси»: Эстер Гонсалес
«Манчестер Сити»: Юи Хасэгава
«Арсенал»: Аманда Илестедт
«Вольфсбург»: Александра Попп
«Бавария»: Джорджия Стэнуэй
Фото: Официальный аккаунт Global Soccer Awards в соцсети X (ранее Twitter)
Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2022 году лучшей футболисткой года по версии Globe Soccer Awards была признана полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.