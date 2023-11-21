Алдонин: в матче с Кубой сборной России удалось создать праздник

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин прокомментировал разгромную победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Понятно, что о силе кубинской сборной можно легенды складывать (смеётся). Вообще ничего о ней не слышали, да и после матча особо информации не прибавилось. Эффект такой, что играли раскрепощённо и для своих болельщиков.

Главное достоинство этого матча — болельщики. Тот ажиотаж, который сборная произвела в Волгограде, большой пример для многих регионов и для развития футбола. Было очень много мальчишек, на тренировки ходили.

Здесь вопрос не в качестве соперника, а в том, что удалось создать праздник. Порадовали нас. С другой стороны, давать оценку качеству в такой игре… Мы не довольны и восемью голами! Но голы были хорошие. Наша команда играла с хорошим желанием при огромной аудитории», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.