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Игрок сборной Кубы Перес: мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда

Игрок сборной Кубы Перес: мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда
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Футболист сборной Кубы Юинор Перес сообщил, что он и его партнёры по национальной команде получили незабываемые впечатления от России и Волгограда.

«Перед началом матча в голове была мысль, что очень холодно. Это условия, к которым мы не привыкли. Но когда ты на поле, то сосредоточен только на игре и результате. Поддержка в Волгограде была супер! Болели не только за Россию, но и за нас. Все наслаждались матчем. Мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда», — сказал Перес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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