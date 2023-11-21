ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

Московский ПФК ЦСКА отреагировал на новость о завершении карьеры своего экс-футболиста Алана Дзагоева. Напомним, бывший полузащитник армейской команды и сборной России повесил бутсы на гвоздь в 33 года. Причиной такого решения Дзагоева стала череда травм, которая длится уже несколько лет.

«Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за 14 лет в красно-синей футболке!

Алан провел за наш клуб 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33 лучших игроков сезона», — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.