Хорватия — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 22:45

Сегодня, 21 ноября, состоится встреча заключительного тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Хорватии и Армении. Матч пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 6-м туре квалификационного раунда Евро-2024 Хорватия оказались сильнее Армении — 1:0. Победу принёс гол нападающего Андрея Крамарича на 13-й минуте встречи.

В данный момент Хорватия располагается на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав 13 очков в семи проведённых матчах. Этой сборной сегодня необходимо побеждать, чтобы обеспечить себе выход в финальный этап турнира. Однако даже в случае поражения хорваты могут пройти дальше. Многое будет зависеть от параллельного матча между Уэльсом и Турцией. Валлийцы отстают от Хорватии на два очка. Армения не сыграет на Евро-2024.