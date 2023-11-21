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Хорватия — Армения. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Хорватия — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 22:45

Хорватия — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 22:45
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Сегодня, 21 ноября, состоится встреча заключительного тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Хорватии и Армении. Матч пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 6-м туре квалификационного раунда Евро-2024 Хорватия оказались сильнее Армении — 1:0. Победу принёс гол нападающего Андрея Крамарича на 13-й минуте встречи.

В данный момент Хорватия располагается на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав 13 очков в семи проведённых матчах. Этой сборной сегодня необходимо побеждать, чтобы обеспечить себе выход в финальный этап турнира. Однако даже в случае поражения хорваты могут пройти дальше. Многое будет зависеть от параллельного матча между Уэльсом и Турцией. Валлийцы отстают от Хорватии на два очка. Армения не сыграет на Евро-2024.

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