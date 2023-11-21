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Хорватия — Армения, Уэльс — Турция, прямая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024, где смотреть, 21 ноября 2023

Хорватия или Уэльс — кто выйдет на Евро? Многое зависит от Армении и Турции! LIVE
Кирилл Закатченко
Хорватия — Армения, Уэльс — Турция
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Зреет главная сенсация квалификации?

Сегодня, 21 ноября, состоятся матчи 10-го тура отборочного этапа Евро-2024. Хорватия дома примет Армению, а Турция приедет в гости к Уэльсу.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречи будут идти параллельно, а потому и следить мы будем за ними таким же образом. Турция уже вышла на чемпионат Европы, Армения лишилась всяких шансов, а вот Уэльс и Хорватия разыграют вторую путёвку на турнир. Давайте признаем, что непопадание хорватов – медалистов двух последних чемпионатов мира – будет главной сенсацией.

  • Что должно случиться, чтобы Уэльс вышел на Евро-2024: команда обязана выиграть у Турции, а Хорватия – не победить Армению или сыграть вничью, если хорваты потеряют очки.
  • Что должно случиться, чтобы Хорватия вышла на Евро-2024: команда обязана выиграть у Армении или сыграть с ней вничью, но во втором случае Уэльсу нужно уступить Турции.

Почему так сложно? Хорватия поставила себя в сложное положение, потому что в двух встречах с Уэльсом взяла только одно очко (1:1, 1:2). То есть у конкурента за путёвку лучше показатели в личных встречах. Так что Лука Модрич и другие звёзды будут сверхмотивированы с армянами. Но нельзя исключать и сенсацию.

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