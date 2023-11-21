Тарханов рассказал, чем ему запомнилась карьера Алана Дзагоева

Бывший президент московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на новость о завершении футбольной карьеры российского полузащитника Алана Дзагоева.

«Дзагоев запомнился как техничный и умный футболист. Мне он очень нравился. Я думаю, он себя хорошо проявил. Всегда сложно сказать, полностью ли раскрыл футболист свой потенциал. Алан играл за сборную на чемпионатах мира и Европы, выигрывал трофеи с ЦСКА. Так что, скорее, сумел реализовать свой талант. Конечно, он мог бы поиграть ещё года три-четыре, но в последнее время его замучили травмы.

Дзагоев был настоящим армейцем. Мне кажется, он много не потерял от того, что не уехал за границу. Алану стоило уходить только в топ-клуб. А ЦСКА в то время и сам был суперклубом. Так что не было смысла что-то менять», – приводит слова Тарханова Vprognoze.