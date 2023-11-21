10 лучших матчей в карьере Дзагоева. Дубль Чехии, «золотой» гол или 5:1 со «Спартаком»?

Алан Дзагоев завершил карьеру. Причиной стали частые травмы – повреждения преследовали его на протяжении всего профессионального пути. Но зато какая же крутая у него получилась карьера! Сколько матчей, в которых он в свои лучшие годы сиял и зажигал: полузащитник провёл 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач, в сборной на его счету 58 игр и девять мячей. Впечатляюще, учитывая количество и серьёзность травм.

Алан Дзагоев легенда ЦСКА «Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, её всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе — жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас с вами было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моём сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность — всех люблю, всех обнял».

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