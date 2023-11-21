10 лучших матчей в карьере Дзагоева. Дубль Чехии, «золотой» гол или 5:1 со «Спартаком»?

Алан Дзагоев завершил карьеру. Причиной стали частые травмы – повреждения преследовали его на протяжении всего профессионального пути. Но зато какая же крутая у него получилась карьера! Сколько матчей, в которых он в свои лучшие годы сиял и зажигал: полузащитник провёл 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач, в сборной на его счету 58 игр и девять мячей. Впечатляюще, учитывая количество и серьёзность травм.
«Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, её всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе — жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас с вами было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моём сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность — всех люблю, всех обнял».
Предлагаем выбрать, какой из матчей был самым ярким и запоминающимся в карьере Дзагоева. В ходе голосования игры будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Лига чемпионов — 2009/2010. «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА, 3 ноября 2009 года. 3:3
В еврокубковой истории ЦСКА эта встреча – одна из самых незабываемых: команда Леонида Слуцкого, который только-только пришёл в клуб, была очень близка к тому, чтобы обыграть действующего финалиста ЛЧ. Молодой Дзагоев в том матче феерил – на 25-й минуте он шикарным ударом с левой ноги поразил ворота Эдвина ван дер Сара, а во втором тайме ассистировал Василию Березуцкому со стандарта. До 84-й минуты ЦСКА вёл 3:1, но в итоге упустил победу. Правда, этот факт всё равно не повлиял на восхищение европейской прессой московским клубом, а в особенности – Дзагоевым и Акинфеевым. После этой встречи к полузащитнику начали присматриваться европейские гранды (что совсем не удивительно).
Евро-2012. Россия — Чехия, 8 июня 2012 года. 4:1
Первый матч сборной России на том чемпионате Европы получился мощным – и явно запоминающимся для Дзагоева. Молодой и быстро прогрессирующий полузащитник, который тогда считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, дважды поразил ворота Петра Чеха и в итоге был признан лучшим игроком матча.
РФПЛ-2008. «Спартак» — ЦСКА, 12 июля 2008 года. 1:5
Второй выход Дзагоева в стартовом составе за ЦСКА, и какой! Алан составил отличную пару Вагнеру Лаву, который в том матче забил трижды, а ещё сам принял участие в двух голах: первый раз ассистировал бразильцу, второй – Милошу Красичу. Серб после матча был настолько впечатлён молодым полузащитником, что в микст-зоне уверенно заявил журналистам, что Дзагоева ждёт клуб в Англии. «Особенно я бы хотел отметить Дзагоева, – нахваливал Алана серб. – Он совсем молод, но уже демонстрирует не по годам зрелую игру. Блестяще играет в пас, отважно идёт в борьбу и здорово исполняет стандартные положения. Его подача на меня была рассчитана до миллиметра. Я ему после матча сказал — если всегда будешь так играть, тебе скоро поступит предложение от «Манчестер Юнайтед».
РФПЛ-2008. «Зенит» — ЦСКА, 21 сентября 2008 года. 1:3
Ещё один матч в этой подборке с дебютного сезона Дзагоева в большом футболе. ЦСКА тогда приехал к чемпиону и обладателю Кубка и Суперкубка УЕФА, но молодого парня наличие таких больших трофеев явно не пугало – он открыл счёт, а потом забил ещё и третий мяч. Феерия!
Кубок УЕФА — 2008/2009. ЦСКА — «Депортиво», 23 октября 2008 года. 3:0
В том же 2008-м, который получился для Дзагоева одним из лучших сезонов в карьере, полузащитник отметился яркой игрой и в Кубке УЕФА. В матче с «Депортиво» он забил уже на девятой минуте со штрафного, а на 12-й, замкнув прострел Вагнера, увеличил счёт на табло до 2:0. После этого заговорили про интерес «Реала»!
«Это был талантище, – говорил про Дзагоева Валерий Газзаев. – Огромный талант. И когда приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём».
РФПЛ-2015/2016. «Рубин» — ЦСКА, 21 мая 2016 года. 0:1
ЦСКА до последнего тура бился с «Ростовом» за чемпионство – судьба золотых медалей в итоге решалась в Казани: команде Слуцкого была нужна только победа, чтобы забрать заветный кубок. Единственный мяч на 19-й минуте забил Дзагоев, а в концовке Акинфеев спас ворота, что позволило ЦСКА забрать чемпионство.
Отбор Лиги чемпионов — 2015/2016. ЦСКА — «Спортинг», 26 августа 2015 года. 3:1
Когда Дзагоева спросили про лучший матч в его карьере, он назвал именно эту игру. «Тогда мы проиграли на выезде и дома «горели» после первого тайма, но за 45 минут сумели все перевернуть и забить три мяча, – рассказывал он в интервью GQ. – Это были сумасшедшие эмоции. «Спортинг» тогда нас недооценил, а мы смогли показать себя. Вроде всего лишь вышли в групповой этап, но радости было, как будто выиграли Лигу чемпионов. Всегда запоминаются матчи с сильными командами, в которых проявляешь характер».
ЧМ-2010, отборочный турнир. Россия — Германия, 11 октября 2008 года. 2:1
Дебютный матч Дзагоева за сборную России. Алан тогда обогнал Владимира Бесчастных в списке самых молодых полевых игроков в истории национальной команды – когда он вышел на поле, ему было 18 лет и 116 дней (Бесчастных было 18 лет и 139 дней). Немцы повели со счётом 2:0 ещё в первом тайме, но во втором Андрей Аршавин смог отыграть один, после чего наша сборная преобразилась и начала давить. Сергей Семак был близок к тому, чтобы сравнять, но попал во вратаря, а за несколько минут до конца шанс предоставился молодому Дзаге – но и тут не повезло. Мяч угодил в штангу, а сборная России в итоге проиграла. «Там было несколько вариантов, – вспоминал Дзагоев. – Можно было и в ближний угол пробить, и попытаться перебросить вратаря. Я решил действовать иначе. Конечно, имел все шансы нанести более направленный удар. Но в последний момент, к сожалению, слегка поскользнулся. Жаль, момент-то был замечательный. Не хватило каких-то сантиметров… Обидно так, что словами не передать».
Отец Алана после признавался «СЭ», что так переживал и радовался за сына, что в ту ночь не мог уснуть.
ЧМ-2018. Россия — Хорватия, 7 июля 2018 года. 2:2 (3:4 по пенальти)
Драматический четвертьфинал для сборной России, в котором Дзагоев сыграл одну из ключевых ролей. В дополнительное время на 115-й минуте с его подачи Марио Фернандес сравнял счёт, после чего игра перешла к серии пенальти. Там нашей команде уже не так повезло, но Алан тогда подарил нам всем мечту! Пусть и на какое-то время.
РФПЛ-2012/2013. «Волга» — ЦСКА, 22 сентября 2012 года. 2:3
В том матче Дзагоев выдал невероятный гол – забил бисиклетой! Получилось невероятно красиво.