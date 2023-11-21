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«Последний танец». Месси и Роналду сыграют друг против друга в феврале 2024 года

«Последний танец». Месси и Роналду сыграют друг против друга в феврале 2024 года
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Футболист американского «Интер Майами» Лионель Месси и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграют друг против друга в феврале 2024 года, сообщает Daily Mail.

Легендарные футболисты встретятся в Эр-Рияде в рамках товарищеского турнира. Матч с участием аргентинца и португальца называется «Последний танец».

Напомним, Месси нынешним летом мог перейти в клуб из Саудовской Аравии, однако отказал и перешёл в качестве свободного агента из «ПСЖ» в команду Дэвида Бекхэма. Лео в этом сезоне сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился 11 мячами и пятью голевыми передачами.

Роналду перебрался в «Аль-Наср» зимой 2023 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне португалец сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, где отметился 16 мячами и девятью результативными передачами.

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