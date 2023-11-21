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Вирусное видео Месси в поддержку Милея на выборах президента Аргентины оказалось фейком

Вирусное видео Месси в поддержку Милея на выборах президента Аргентины оказалось фейком
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Распространённый в социальных сетях видеоролик, в котором аргентинский нападающий Лионель Месси выражает поддержку либертарианцу Хавьеру Милею, ставшему новым президентом Аргентины, оказался фейковым. Об этом сообщает Larazon.

В видео, о котором идёт речь, Месси страстно говорит о политической ситуации и нестабильности в Аргентине. Однако подтверждено, что изображения из видео соответствуют интервью, проведённому в 2017 году, в котором футболист объяснил причины своего решения не возвращаться в страну.

Хавьер Милей стал первым в мировой истории президентом-либертарианцем. Он выступает против абортов, за роспуск Центрального Банка из-за огромной инфляции, переход страны на доллар США и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.

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