В 2DROTS сообщили, что не получили деньги за переход игрока в «КАМАЗ»

Основатель 2DROTS Евгений Бабенко сообщил, что команда не получила деньги за переход Бориса Фартуны в «КАМАЗ».

«Профессиональные клубы, как в Медиалиге, не выходят конкретно на клуб, не присылают никаких запросов, они взаимодействуют через игроков и агентов. Поэтому сложно отследить, сколько конкретно было предложений. Могу точно сказать, что было по Боре Фартуне, он получил предложение от «КАМАЗа» и уехал.

Боря просто уехал на просмотр, у нас тогда были полуфинал и финал Медиалиги. На финал он уже приехал с просмотра из «КАМАЗа», где его загоняли. Он вышел, сыграл 45 минут, сказал, что больше не может играть. Получается, что его позвали через агента, его посмотрели, дальше предложили контракт. В данный момент невозможно закрепить контракты, чтобы нам за игроков платили профессиональные клубы, потому что мы не можем регистрировать команды в Российском футбольном союзе.

Конечно, это почётно, вдвойне приятно. Но если они просто уходят, то окей, футболисты исполняют свои мечты, мы каких-то дивидендов не получаем. Но мы не хотим быть стороной, которая мешает этому. Я не знаю, можно ли закрепить контракт, чтобы футболиста при уходе выкупали, но нужно рассмотреть», — приводит слова Бабенко ТАСС.