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«Коринтианс» получит 11% от будущей продажи Ренана из «Зенита»

«Коринтианс» получит 11% от будущей продажи Ренана из «Зенита»
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Бразильский клуб «Коринтианс» получит 11% от будущей продажи Роберта Ренана из «Зенита», сообщает Ge.Globo.

«Коринтианс» следит за ростом популярности Роберта Ренана в «Зените». В сделке по покупке Юри Алберто бразильский клуб обменял защитника в российскую команду и сохранил за собой 11% экономических прав. Теперь «Коринтианс» получит прибыль при будущей продаже 20-летнего игрока.

Ренан является воспитанником бразильского «Коринтианса». Был переведён в основной состав бразильцев летом 2022 года, а уже спустя полгода присоединился к «Зениту».

В нынешнем сезоне Роберт сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года. А интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.

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